На Донбассе враг атаковал семь раз, потерял четыре танка и самолет – ООС
08.04.2022, 00:56
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ЗСУ)
7 апреля на Донецком и Луганском направлении российские оккупанты опять атаковали позиции украинских военных. Атаки отбиты, враг понес потери. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
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В течение суток военнослужащие ВСУ успешно отбили семь атак врага. Украинские бойцы уничтожили такую технику российских оккупантов:
- 4 танка,
- 10 единиц бронированной техники,
- 11 единиц автомобильной техники,
- 2 артиллерийские системы,
- один самолет,
- четыре беспилотных летательных аппарата.
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