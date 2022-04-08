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На Донбассе враг атаковал семь раз, потерял четыре танка и самолет – ООС

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 00:56
На Донбассе враг атаковал семь раз, потерял четыре танка и самолет – ООС - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ЗСУ)

7 апреля на Донецком и Луганском направлении российские оккупанты опять атаковали позиции украинских военных. Атаки отбиты, враг понес потери. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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В течение суток военнослужащие ВСУ успешно отбили семь атак врага. Украинские бойцы уничтожили такую технику российских оккупантов:

- 4 танка,

- 10 единиц бронированной техники,

- 11 единиц автомобильной техники, 

- 2 артиллерийские системы,

- один самолет,

- четыре беспилотных летательных аппарата.

Читайте также: Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Наталия Медведева
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Донбасс война потери врага
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