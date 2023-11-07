UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министра молодежи и спорта Гутцайта уволят на этой неделе – источники в СН

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 19:10
Министра молодежи и спорта Гутцайта уволят на этой неделе – источники в СН - Фото
Вадим Гутцайт (Скриншот с видео)

На этой неделе с должности будет уволен министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщили двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

По словам собеседников, на этой неделе Рада рассмотрит только увольнение, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.

В 19:06 глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал увольнение на этой неделе одного из министров, однако не сообщил, какого именно.

Нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк в ответ заявил, что уволят именно Гутцайта.

Гутцайт был назначен Министром молодежи и спорта в марте 2020 года, также с ноября 2022 года он является президентом Национального олимпийского комитета.

  • 27 июля Министерство молодежи и спорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте также: Эпоха Бубки (не) закончилась. Как выгнать "коллективного суркиса" из украинского спорта

Артём Джерипа, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Министерство молодежи и спортаСлуга народаувольнениеЯрослав ЖелезнякДавид АрахамияВадим Гутцайт
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 