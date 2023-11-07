Министра молодежи и спорта Гутцайта уволят на этой неделе – источники в СН

На этой неделе с должности будет уволен министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщили двое собеседников LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

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По словам собеседников, на этой неделе Рада рассмотрит только увольнение, вопроса назначения преемника в повестке дня нет.

В 19:06 глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал увольнение на этой неделе одного из министров, однако не сообщил, какого именно.

Нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк в ответ заявил, что уволят именно Гутцайта.

Гутцайт был назначен Министром молодежи и спорта в марте 2020 года, также с ноября 2022 года он является президентом Национального олимпийского комитета.

27 июля Министерство молодежи и спорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и беларусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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