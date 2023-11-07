Міністра молоді та спорту Гутцайта звільнять цього тижня – джерела у СН

Цього тижня з посади буде звільнено міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, повідомили двоє співрозмовників LIGA.net у керівництві фракції Слуга народу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовників, цього тижня Рада розгляне лише звільнення, питання призначення наступника в порядку денному немає.

О 19:06 глава фракції СН Давид Арахамія анонсував звільнення цього тижня одного з міністрів, проте не повідомив, якого саме.

Нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк у відповідь заявив, що звільнять саме Гутцайта.

Гутцайта призначили Міністром молоді та спорту в березні 2020 року, також з листопада 2022 року він є президентом Національного олімпійського комітету.

27 липня Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Читайте також: Епоха Бубки (не) закінчилася. Як вигнати "колективного суркіса" з українського спорту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.