Міністра молоді та спорту Гутцайта звільнять цього тижня – джерела у СН
07.11.2023, 19:10
Вадим Гутцайт (Скриншот з відео)
Цього тижня з посади буде звільнено міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, повідомили двоє співрозмовників LIGA.net у керівництві фракції Слуга народу.
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За словами співрозмовників, цього тижня Рада розгляне лише звільнення, питання призначення наступника в порядку денному немає.
О 19:06 глава фракції СН Давид Арахамія анонсував звільнення цього тижня одного з міністрів, проте не повідомив, якого саме.
Нардеп з фракції Голос Ярослав Железняк у відповідь заявив, що звільнять саме Гутцайта.
Гутцайта призначили Міністром молоді та спорту в березні 2020 року, також з листопада 2022 року він є президентом Національного олімпійського комітету.
- 27 липня Міністерство молоді та спорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.
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