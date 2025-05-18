На Евровидении из-за выступления певицы из Израиля облили краской члена съемочной группы

После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей швырнул в ее сторону краску, попавшую в члена съемочной группы конкурса, пишет The Guardian.

Представитель швейцарского общественного вещателя SRG SSR рассказал, что после завершения выступления израильской певицы два человека пытались перелезть через барьер на сцену. Охрана остановила их, но один из них бросил краску, которая попала в члена съемочной группы.

В результате никто не пострадал и обоих задержанных вывели из зала, после чего передали полиции. Правоохранители провели проверку, а затем отпустили протестующих.

Сейчас организаторы Евровидения должны решить, подавать ли на них суд. Группа Youth Demand, призывающая к торговому эмбарго относительно Израиля, подтвердила, что задержанными были ее сторонники: 22-летний Дэвид Карри из Манчестера и 27-летняя Миган Леон из Лондона.

Представитель израильского вещателя Kan сообщил, что Рафаэль была встревожена и расстроена из-за инцидента.