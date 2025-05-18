На Євробаченні через виступ співачки з Ізраїлю облили фарбою члена знімальної групи

Після виступу представниці Ізраїлю на Євробаченні Юваль Рафаель двоє людей намагалися прорватися на сцену. Їх затримали, але один із порушників жбурнув у її бік фарбу, яка влучила в члена знімальної групи конкурсу, пише The Guardian.

Представник швейцарського суспільного мовника SRG SSR розповів, що після завершення виступу ізраїльської співачки двоє осіб намагалися перелізти через бар'єр на сцену. Охорона зупинила їх, але один із них кинув фарбу, яка потрапила в члена знімальної групи.

В результаті ніхто не постраждав, і обох затриманих вивели з залу, після чого передали поліції. правоохоронці провели перевірку, а потім відпустили протестувальників.

Зараз організатори Євробачення мають вирішити, чи подавати на них до суду. Група Youth Demand, яка закликає до торгівельного ембарго щодо Ізраїлю, підтвердила, що затриманими були її прихильники: 22-річний Девід Каррі з Манчестера та 27-річна Міґан Леон з Лондона.

Представник ізраїльського мовника Kan повідомив, що Рафаель була стривожена і засмучена через інцидент.