На фоне спора Трампа с Маском NASA и Пентагон ищут, чем заменить SpaceX – WP

В настоящее время ведутся переговоры с несколькими игроками рынка - среди них Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, компания Джеффа Безоса

Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бывшим специальным госслужащим при его администрации, миллиардером Илоном Маском, заставил NASA и Пентагон задуматься над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от компании SpaceX, выполняющей ключевые задачи для американской обороны и космической программы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В частности, в NASA забеспокоились после того, как Маск пригрозил остановить полеты космического корабля Dragon. Это, как объясняют журналисты, оставило бы агентство без способа доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Читайте также Страшный сон Илона Маска наяву. Как китайская BYD смогла обойти Tesla в Европе

В Пентагоне тоже настороженно отреагировали на заявления миллиардера, ведь SpaceX является основным партнером в запуске важных, в частности секретных, спутников.

Оба учреждения осознают, что слишком полагаются на SpaceX, но его конкуренты еще не могут обеспечить такой же уровень надежности и технологического преимущества, пишет WP.

Сначала работники NASA восприняли спор Маска с Трампом как очередную "странную новость". Но когда прозвучало заявление о возможной остановке миссий Dragon, в космическом агентстве уже не было смеха. Подобная реакция была и в Пентагоне: "Мы посмотрели друг на друга и поняли – это серьезно", – рассказал один из сотрудников журналистов.

После этого инцидента чиновники начали переговоры с несколькими другими игроками рынка – среди них Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, компания Джеффа Безоса. Они хотят узнать, кто сможет оперативно заменить SpaceX на ключевых направлениях.

Генеральный директор Sierra Space Фатих Озмен заявил, что его компания готова поддержать NASA в обслуживании МКС. По его словам, агентство действительно ищет альтернативы и не хочет быть зависимым от одного-единственного поставщика.