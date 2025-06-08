На фоне спора Трампа с Маском NASA и Пентагон ищут, чем заменить SpaceX – WP
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бывшим специальным госслужащим при его администрации, миллиардером Илоном Маском, заставил NASA и Пентагон задуматься над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от компании SpaceX, выполняющей ключевые задачи для американской обороны и космической программы. Об этом сообщает газета The Washington Post.
В частности, в NASA забеспокоились после того, как Маск пригрозил остановить полеты космического корабля Dragon. Это, как объясняют журналисты, оставило бы агентство без способа доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.
В Пентагоне тоже настороженно отреагировали на заявления миллиардера, ведь SpaceX является основным партнером в запуске важных, в частности секретных, спутников.
Оба учреждения осознают, что слишком полагаются на SpaceX, но его конкуренты еще не могут обеспечить такой же уровень надежности и технологического преимущества, пишет WP.
Сначала работники NASA восприняли спор Маска с Трампом как очередную "странную новость". Но когда прозвучало заявление о возможной остановке миссий Dragon, в космическом агентстве уже не было смеха. Подобная реакция была и в Пентагоне: "Мы посмотрели друг на друга и поняли – это серьезно", – рассказал один из сотрудников журналистов.
После этого инцидента чиновники начали переговоры с несколькими другими игроками рынка – среди них Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, компания Джеффа Безоса. Они хотят узнать, кто сможет оперативно заменить SpaceX на ключевых направлениях.
Генеральный директор Sierra Space Фатих Озмен заявил, что его компания готова поддержать NASA в обслуживании МКС. По его словам, агентство действительно ищет альтернативы и не хочет быть зависимым от одного-единственного поставщика.
- Ссора между политиком и бизнесменом разгорелась после того, как 4 июня Маск раскритиковал главный законопроект Трампа по налогам и иммиграции. Миллиардер даже предположил, что президент США проиграл бы выборы 2024 года без его поддержки, призвал к импичменту и заявил, что Трамп якобы фигурирует в документах дела Эпштайна о педофилии и торговле людьми. Впоследствии он удалил сообщение об этом.
- В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пригрозил отменой правительственных контрактов и субсидий для его компаний. В Белом доме назвали конфликт "досадным эпизодом со стороны Илона", которому не понравился закон, не учитывающий его политические приоритеты.