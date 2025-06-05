Маск обвинил Трампа в причастности к скандальному делу Эпштайна

По словам миллиардера, имя действующего президента фигурирует в перечне людей, связанных с сексуальными преступлениями

Илон Маск (Фото: KEVIN LAMARQUE/ EPA )

Миллиардер Илон Маск после публичной ссоры с президентом США Дональдом Трампом в соцсетях обвинил его в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштайна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Об этом Маск написал в сети X.

"Пора сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштайна. Это настоящая причина, почему они не были обнародованы", – написал он.

В июле 2019 года Джеффри Эпштайну было предъявлено обвинение в создании криминальной сети, которая в 2002-2005 годах занималась сексуальной эксплуатацией, в том числе несовершеннолетних. Он был отправлен под арест. Через месяц Эпштайна нашли мертвым в камере. Официальной причиной смерти стало самоубийство.

В декабре 2023 года в рамках дела было принято решение о раскрытии ряда документов, касающихся процесса против Эпштайна. Ожидалось, что в так называемых файлах Эпштайна будут фигурировать около 200 человек, связанных с сексуальными преступлениями.

В частности, назывались имена бывшего президента США Билла Клинтона и Дональда Трампа.