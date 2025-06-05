Маск звинуватив Трампа у причетності до скандальної справи Епштайна

Ілон Маск (Фото: KEVIN LAMARQUE/ EPA )

Мільярдер Ілон Маск після публічної сварки із президентом США Дональдом Трампом в соцмережах звинуватив його у причетності до справи фінансиста Джеффрі Епштайна, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми. Про це Маск написав у мережі Х.

"Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштайна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені", – написав він.

У липні 2019 року Джеффрі Епштайну було висунуто обвинувачення у створенні кримінальної мережі, яка у 2002-2005 роках займалася сексуальною експлуатацією, зокрема неповнолітніх. Його було відправлено під арешт. За місяць Епштайна знайшли мертвим у камері. Офіційною причиною смерті стало самогубство.

У грудні 2023 року в межах справи було ухвалено рішення про розкриття низки документів, які стосуються процесу проти Епштайна. Очікувалося, що в так званих файлах Епштайна фігуруватимуть близько 200 осіб, пов’язаних із сексуальними злочинами.

Зокрема, називалися імена колишнього президента США Білла Клінтона та Дональда Трампа.