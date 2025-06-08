На тлі суперечки Трампа з Маском NASA та Пентагон шукають, чим замінити SpaceX – WP

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Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та колишнім спеціальним держслужбовцем при його адміністрації, мільярдером Ілоном Маском, змусив NASA та Пентагон замислитися над тим, щоб зменшити свою залежність від компанії SpaceX, яка наразі виконує ключові завдання для американської оборони та космічної програми. Про це повідомляє газета The Washington Post.

Зокрема, у NASA занепокоїлись після того, як Маск пригрозив зупинити польоти космічного корабля Dragon. Це, як пояснюють журналісти, залишило б агентство без способу доправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

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У Пентагоні теж насторожено відреагували на заяви мільярдера, адже SpaceX нині є основним партнером у запуску важливих, зокрема секретних, супутників.

Обидві установи усвідомлюють, що надто покладаються на SpaceX, але її конкуренти ще не можуть забезпечити такого ж рівня надійності та технологічної переваги, пише WP.

Спочатку працівники NASA сприйняли суперечку Маска з Трампом як чергову "дивну новину". Та коли прозвучала заява про можливу зупинку місій Dragon, у космічному агентстві вже було не до сміху. Подібна реакція була й у Пентагоні: "Ми подивилися один на одного й зрозуміли – це серйозно", – розповів один зі співробітників журналістам

Після цього інциденту урядовці розпочали переговори з кількома іншими гравцями ринку – серед них Rocket Lab, Stoke Space та Blue Origin, компанія Джеффа Безоса. Вони хочуть зʼясувати, хто зможе оперативно замінити SpaceX на ключових напрямках.

Генеральний директор Sierra Space Фатіх Озмен заявив, що його компанія готова підтримати NASA в обслуговуванні МКС. За його словами, агентство дійсно шукає альтернативи та не хоче бути залежним від одного-єдиного постачальника.