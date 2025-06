Трамп відвідав турнір UFC у Нью-Джерсі. Цьогоріч з Рубіо, але без Маска – відео

Президент США Дональд Трамп відвідав турнір UFC 316 у Нью-Джерсі, де його зустріли гучними оваціями. Разом з ним був і держсекретар Марко Рубіо, передає Associated Press.

Як повідомляють журналісти, Трамп прибув на арену "Prudential Center" незадовго до початку основної частини шоу, тимчасово відклавши свою публічну суперечку з Ілоном Маском.

UFC (Ultimate Fighting Championship) — це найбільша у світі організація змішаних єдиноборств (англ. MMA — Mixed Martial Arts).

У супроводі президента UFC Дани Вайта американський президент пройшов до місць біля октагона під пісню Kid Rock "American Bad Ass". Минулої осені він уже з’являвся на подібному заході в Нью-Йорку – тоді разом із Маском. Цього разу поруч із Трампом були дочка Іванка, її чоловік Джаред Кушнер, син Ерік і держсекретар Рубіо.

На шляху до рингу Трамп тиснув руки фанатам і знайомим, серед яких був і легендарний боксер Майк Тайсон. Він також привітався з коментаторською командою UFC, включно з відомим американським подкастером Джо Роганом.

Трамп є прихильником UFC і часто відвідує великі поєдинки.

The crowd at #UFC316 erupts in massive cheers for Trump



This is Newark New Jersey pic.twitter.com/M7FN2cxAq6