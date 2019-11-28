На форуме ООН осудили российскую блокаду портов Азова - заявление

Мариупольский порт (фото - depositphotos.com)

Блокада Россией Мариуполя и Бердянска ухудшила положение cотрудников этих портов, а незаконные задержания украинских рыбаков в Азовском и Черном морях вредят морскому рыболовству. Об этом говорится в заявлении ряда украинских морских организаций и профсоюзов, которую озвучил профессор Борис Бабин на форуме ООН в Женеве, передает Укринформ.

Представители украинского морского бизнеса и профсоюзов, неправительственных организаций выразили обеспокоенность относительно "дальнейшего углубления рисков и угроз в морском секторе Украины".

В заявлении отмечается, что российское активное военное присутствие на захваченных украинских газодобывающих платформах в северной части Черного моря "угрожает безопасности судоходства в направлении всех украинских портов Черного моря".

Документ призывает международные организации и иностранные правительства, бизнес-ассоциации и профсоюзы принять активное участие в мониторинге ситуации с правами членов экипажей грузовых и рыболовецких судов в водах Азовского и Черного морей, прилегающих к Украине, включая Керченский пролив.

"Мы требуем от России воздерживаться от любых дальнейших провокационных действий против грузовых и рыболовецких судов в зоне конфликта, против портов Черного и Азовского морей, включая попытки блокады. Требуем демилитаризовать украинские морские объекты и сооружения, захваченные с 2014 года, и выполнить требования международного морского и гуманитарного права на оккупированных украинских территориях и морских водах, прилегающих к ним", - подчеркивается в заявлении.

Документ поддержали профсоюз работников водного хозяйства Украины, Украинский морской союз, Украинский независимый морской профсоюз, Федерация морских профсоюзов Украины, Украинский профсоюз работников транспорта и докеров, Благотворительный фонд "Морская дружба".