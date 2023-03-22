На границе с Россией после войны должна быть очень эффективная и крепкая стена – посол ФРГ

Чтобы Россия не имела возможности атаковать в будущем Украину или другие страны, на границе с государством-террористом должна быть возведена крепкая стена. Об этом заявила на брифинге в Киеве посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

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Фельдхузен спросили: как она видит послевоенную составляющую безопасности для Украины и стран Европы, а также какие выводы из продолжающейся российской агрессии сделаны на Западе.

"Целью должно быть сдерживать Россию. РФ не должна быть способна снова атаковать или Украину, или другую соседнюю страну. Это наша цель", – подчеркнула посол.

Для достижения этой цели, по ее словам, нужно продолжать поставки оружия – и это одна из составляющих.

"Но в конце концов, по-моему, должно быть что-то вроде стены, для немцев это всегда что-то особенное. На границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена, чтобы РФ снова не нападала на Украину", – заявила посол.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности возвести железный занавес "до самых облаков" на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше.

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Оксана Житнюк

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