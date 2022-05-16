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На границе с Украиной военные Беларуси ставят бетонные блоки и блокпосты — Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 22:34

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность беларуских военных. Руководство вооруженных сил республики говорит о защите от ВСУ и "войск НАТО". Об этом сообщает беларуское Радио Свобода.

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Жители Гомельской области заметили бетонные блоки, блокпосты и БТРы в двух километрах от границы с Украиной.

У тех, кто въезжает в беларуские приграничные села, проверяют документы на границе, рассказал изданию гомельчанин.

Беларуские военнослужащие вернулись в Слоним, рассказала мать одного из военных, который служит в Слонимской механизированной бригаде и более месяца находился на границе с Украиной, в Брагинском районе. "На их место сейчас пришли Силы специальных операций", — сказала мать солдата.

Тем временем первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси Игорь Кароль сообщил по государственному телевидению о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО. Он не исключает "провокаций на границе".

Читайте также: Почему Беларусь не атаковала Украину. Разведка Британии – "Лукашенко боится возмездия ВСУ"

Вадим Ребрина
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