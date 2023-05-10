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На хранении в РФ до 29 000 старых танков, новых выпускается до 150 в год – эксперт

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 19:33
На хранении в РФ до 29 000 старых танков, новых выпускается до 150 в год – эксперт - Фото
Разбитый танк ВС РФ (Фото - Twitter Oryx)

Россия сегодня может выпускать примерно 150 новых танков в год, однако  у нее на хранении находятся от 11 000 до 29 000 старых машин, которые можно отремонтировать. Об этом сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью Укринформу.

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Бадрак считает, что ведущий российский производитель бронемашин Уралвагонзавод способен производить не более новых 30 танков в месяц, а в год на пределе возможностей выдавать до 150 танков.   

При этом, отметил он, у России есть примерно десяток заводов по ремонту и восстановлению старой бронетехники.

"По разным данным, у России может быть от 11 000 до 29 000 старых танков", – сказал Бадрак. Эксперт допускает, что из трех находящихся на хранении танков может быть собран один пригодный к боевому использованию.  

Бадрак также сослался на данные Украинского института будущего, согласно которым в подготовленном Россией резерве по состоянию на февраль 2023 года было сосредоточено до 1600-1650 танков старых образцов.

  • 5 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что у оккупантов еще есть ресурсы для ведения боевых действий, в том числе техника, хоть и устаревшая.  
  • 9 мая во время парада "победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк — исторический Т-34.
Сергій Бережний
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война танки бронетехника Валентин Бадрак Уралвагонзавод
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