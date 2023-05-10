На хранении в РФ до 29 000 старых танков, новых выпускается до 150 в год – эксперт

Россия сегодня может выпускать примерно 150 новых танков в год, однако у нее на хранении находятся от 11 000 до 29 000 старых машин, которые можно отремонтировать. Об этом сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью Укринформу.

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Бадрак считает, что ведущий российский производитель бронемашин Уралвагонзавод способен производить не более новых 30 танков в месяц, а в год на пределе возможностей выдавать до 150 танков.

При этом, отметил он, у России есть примерно десяток заводов по ремонту и восстановлению старой бронетехники.

"По разным данным, у России может быть от 11 000 до 29 000 старых танков", – сказал Бадрак. Эксперт допускает, что из трех находящихся на хранении танков может быть собран один пригодный к боевому использованию.

Бадрак также сослался на данные Украинского института будущего, согласно которым в подготовленном Россией резерве по состоянию на февраль 2023 года было сосредоточено до 1600-1650 танков старых образцов.

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Сергій Бережний

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