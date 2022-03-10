UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Житомирщине за сутки из-за авиаударов погибли шесть человек – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 10:23

За сутки 9 марта в Житомирской области из-за авиаударов погибли шесть человек и травмированы 12.

В Житомире после 19 часов в результате падения ракеты был разрушен частный дом, повреждена расположенная рядом АЗС, котельная и теплотрасса, выбиты стекла в двух больницах города. Двое житомирян травмированы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После полуночи, уже 10 марта, попадание ракеты на дорогу в селе Старая Котельня Волицкой общины привело к гибели 5 человек и ранению еще 6.

После 23 часов 9 марта стало известно об обстреле неизвестными экипажа группы реагирования патрульной полиции Коростенского РУП. В результате огнестрельные ранения получили двое правоохранителей, которых доставили в медицинские учреждения.

Также в Коростене и во время ракетных обстрелов райцентра были ранены еще двое граждан, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях. Повреждены многоквартирный двухэтажный и одноэтажный жилые дома, административное здание и водопровод. 

За эти сутки в полицию поступило сообщение и о гибели мужчины в селе Новополь Олиевской общины.

Подверглись обстрелу села Быстри в Житомирском районе, Песковка Малинской общины и другие. Пока сведений о пострадавших не поступало. В то же время зафиксированы разрушения жилых домов местных жителей.

Лев Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Житомир
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 