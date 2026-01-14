На Каспии произошло бедствие с судном Ирана, которое могло возить оружие в Россию
В среду, 14 января, береговые службы Туркменистана на Каспийском море получили сигнал SOS от иранского сухогруза Rona, который терпел бедствие. Об этом сообщило Министерство иностранных дел центральноазиатской страны.
Ведомство заявляет о спасении 14 человек с судна. Предварительно, речь идет о гражданах Ирана и Индии.
"В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами", – добавляют в МИД страны.
Российское медиа Важные истории, которое позиционирует себя как оппозиционное, со ссылкой на трекинговые данные указывает, что это судно 20 раз заходило в российские порты Астрахани, Махачкалы и Азова в период с октября 2024-го по декабрь 2025 года. Корабль выходил туда из портов Ирана Амирабад и Анзали и сейчас выполнял очередной рейс в Астрахань.
Ранее, в мае 2023-го, американский телеканал CNN писал о возможном маршруте поставки оружия из Ирана в Россию, как раз указывая на Астрахань и вышеупомянутые иранские порты.
За месяц до этого издание The Wall Street Journal, со ссылкой на данные анонимных ближневосточных чиновников и документы, заявляло, что за полгода грузовые суда перевезли из Ирана в Россию более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов. Собеседники указывали, что разведывательные данные об этих поставках были переданы США.
- В январе 2025 года Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщило, что Иран продал России ракеты на около $2,7 млрд, а первые контракты начали заключаться еще до полномасштабного вторжения в Украину.
