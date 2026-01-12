Иран продал России ракеты на почти $3 млрд, первые договоры были еще до большой войны – Bloomberg

Владимир Путин на фоне флагов Ирана и России (Иллюстративное фото: EPA)

Иран продал России ракеты на несколько миллиардов долларов, чтобы помочь российскому диктатору Владимиру Путину воевать против Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценку от анонимного западного чиновника из сферы безопасности.

По его данным, контракты на поставку баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух" начали заключаться с Москвой еще с октября 2021 года (то есть еще до полномасштабного вторжения), а их объем составляет около $2,7 млрд.

Речь идет о закупках сотен баллистических ракет малой дальности Фатх-360, около 500 других ракет малого радиуса действия, а также примерно 200 ракет "земля-воздух", предназначенных для систем противовоздушной обороны.

По оценке чиновника, Иран поставил миллионы боеприпасов и снарядов, однако эти данные не отражают полный объем закупок Москвы, поскольку ожидается поставка дополнительного вооружения.

Также Тегеран передал России дроны-камикадзе Shahed-136 и поделился с ней технологией, что позволило оккупантам изготавливать эти БпЛА на своей территории под названием "Герань-2", в рамках контракта на $1,75 млрд, подписанного в начале 2023-го, передает Bloomberg.

Всего с конца 2021-го Россия потратила на иранское вооружение сумму, эквивалентную более $4 млрд, свидетельствуют данные чиновника.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос Bloomberg за комментарий. Дипломатическое ведомство Ирана также не сделало этого. В Исламской Республике, на фоне массовых протестов, действуют значительные ограничения на использование интернета и почти полное отключение связи.

В январе 2025-го Иран и Россия подписали договор о стратегическом партнерстве между странами, однако в документе нет обязательств по взаимной обороне, и Москва не предоставила Тегерану никакой ощутимой помощи во время ударов Израиля и США по стране летом того года.