Reuters: Иран намерен передать РФ пусковые установки Fath-360 для ракет малой дальности
Иран, вероятно, готовится передать России в ближайшее время пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных представителей служб безопасности и регионального чиновника.
Отмечается, что если поставка установок для ракет дальностью 120 км состоится, то это поможет России поддержать ее "сокрушительное наступление" на украинские территории и подтвердит связи в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.
В сентябре 2024 года в США заявили, что Иран мог поставить ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом, на которые впоследствии были наложены санкции. По словам трех неназванных собеседников, пусковые установки в комплект не входили.
Представители западных служб безопасности и региональный чиновник заявили, что поставка пусковых установок Fath-360 якобы неизбежна. Однако подробности и объяснения, почему установки не передали вместе с ракетами, они давать отказались.
В апреле 2025 года генерал армии США Кристофер Каволи заявлял, что Иран якобы передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Предположительно, он ссылался на Fath-360, сообщает Reuters.
- 10 сентября 2024 года США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи баллистических ракет России для войны против Украины, которая состоялась накануне.
- 1 апреля 2025 года Служба внешней разведки заявила, что Иран поставляет оружие России, прикрываясь легальной торговлей в портах Европы.
- 2 апреля США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану делать ударные дроны.