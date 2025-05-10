Reuters: Иран намерен передать РФ пусковые установки Fath-360 для ракет малой дальности

Пусковая установка Fath-360 (Иллюстративное фото: wikipedia)

Иран, вероятно, готовится передать России в ближайшее время пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных представителей служб безопасности и регионального чиновника.

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Отмечается, что если поставка установок для ракет дальностью 120 км состоится, то это поможет России поддержать ее "сокрушительное наступление" на украинские территории и подтвердит связи в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.

В сентябре 2024 года в США заявили, что Иран мог поставить ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом, на которые впоследствии были наложены санкции. По словам трех неназванных собеседников, пусковые установки в комплект не входили.

Представители западных служб безопасности и региональный чиновник заявили, что поставка пусковых установок Fath-360 якобы неизбежна. Однако подробности и объяснения, почему установки не передали вместе с ракетами, они давать отказались.

В апреле 2025 года генерал армии США Кристофер Каволи заявлял, что Иран якобы передал России более 400 баллистических ракет малой дальности. Предположительно, он ссылался на Fath-360, сообщает Reuters.