Reuters: Іран має намір передати РФ пускові установки Fath-360 для ракет малої дальності

Пускова установка Fath-360 (Ілюстративне фото: wikipedia)

Іран, напевно, готується передати Росії найближчим часом пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох західних представників служб безпеки та регіонального чиновника.

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Зазначається, що якщо постачання установок для ракет дальністю 120 км відбудеться, то це допоможе Росії підтримати її "нищівний наступ" на українські території та підтвердить зв'язки у сфері безпеки між Москвою та Тегераном.

У вересні 2024 року в США заявили, що Іран міг поставити ракети до Росії на дев'яти судах під російським прапором, на які згодом були накладені санкції. За словами трьох неназваних співрозмовників, пускові установки до комплекту не входили.

Представники західних служб безпеки та регіональний чиновник заявили, що постачання пускових установок Fath-360 нібито неминуче. Проте подробиці та пояснення, чому установки не передали разом із ракетами, вони давати відмовилися.

У квітні 2025 року генерал армії США Крістофер Каволі заявляв, що Іран нібито передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності. Імовірно, він посилався на Fath-360, повідомляє Reuters.