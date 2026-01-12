Іран продав Росії ракети на майже $3 млрд, перші договори були ще до великої війни – Bloomberg

Володимир Путін на фоні прапорів Ірану та Росії (Ілюстративне фото: EPA)

Іран продав Росії ракети на декілька мільярдів доларів, щоб допомогти російському диктатору Володимиру Путіну воювати проти України. Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на оцінку від анонімного західного чиновника із безпекової сфери.

За його даними, контракти на постачання балістичних ракет та ракет класу "земля-повітря" почали укладатись з Москвою ще з жовтня 2021 року (тобто ще до повномасштабного вторгнення), а їхній обсяг становить близько $2,7 млрд.

Йдеться про закупівлі сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360, близько 500 інших ракет малого радіуса дії, а також приблизно 200 ракет "земля-повітря", призначених для систем протиповітряної оборони.

За оцінкою чиновника, Іран поставив мільйони боєприпасів та снарядів, однак ці дані не відображають повний обсяг закупівель Москви, оскільки очікується постачання додаткового озброєння.

Також Тегеран передав Росії дрони-камікадзе Shahed-136 й поділився з нею технологією, що дозволило окупантам виготовляти ці БпЛА на своїй території під назвою "Герань-2", у межах контракту на $1,75 млрд, підписаного на початку 2023-го, передає Bloomberg.

Загалом з кінця 2021-го Росія витратила на іранське озброєння суму, еквівалентну понад $4 млрд, свідчать дані посадовця.

Міністерство оборони РФ не відповіло на запит Bloomberg по коментар. Дипломатичне відомство Ірану також не зробило цього. В Ісламській Республіці, на тлі масових протестів, діють значні обмеження на використання інтернету й майже повне вимкнення зв'язку.

У січні 2025-го Іран та Росія підписали договір про стратегічне партнерство між країнами, однак у документі немає зобов'язань щодо взаємної оборони, і Москва не надала Тегерану жодної відчутної допомоги під час ударів Ізраїлю та США по країні улітку того року.