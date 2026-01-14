На Каспії сталося лихо із судном Ірану, яке могло возити зброю до Росії

Туркменістан повідомив про порятунок екіпажу корабля Rona, що ходив маршрутом ймовірного постачання озброєнь до РФ

Корабель Rona (Фото: Vessel Finder)

У середу, 14 січня, берегові служби Туркменістану на Каспійському морі отримали сигнал SOS від іранського суховантажу Rona, який зазнав лиха. Про це повідомило Міністерство закордонних справ центральноазійської країни.

Відомство заявляє про порятунок 14 осіб із судна. Попередньо, йдеться про громадян Ірану та Індії.

"У цей час туркменською стороною проводяться відповідні процедури, передбачені міжнародними правилами", – додають у МЗС країни.

Російське медіа "Важные истории", яке позиціює себе як опозиційне, з посиланням на трекінгові дані вказує, що це судно 20 разів заходило до російських портів Астрахані, Махачкали та Азову у період із жовтня 2024-го до грудня 2025 року. Корабель виходив туди з портів Ірану Амірабад та Анзалі й зараз виконував черговий рейс до Астрахані.

Раніше, у травні 2023-го, американський телеканал CNN писав про можливий маршрут постачання зброї з Ірану до Росії, якраз вказуючи на Астрахань та вищезгадані іранські порти.

За місяць до цього видання The Wall Street Journal, із посиланням на дані анонімних близькосхідних чиновників та документи, заявляло, що за пів року вантажні судна перевезли з Ірану до Росії більш ніж 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв. Співрозмовники вказували, що розвідувальні дані про ці постачання були передані США.