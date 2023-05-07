На левобережье Херсонской области у россиян дефицит катеров, отбирают у местных – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области испытывают дефицит в катерах и отбирают плавсредства у местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, россияне продолжают меры по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях.

"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера", – говорится в сообщении.

По данным ЦНС, таким образом россияне пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях вооруженных сил РФ.

Сообщается, что сейчас на временно оккупированных территориях юга Украины россияне имеют проблемы с логистикой.

"За направление отвечает заместитель министра обороны России Юнусбек Евкуров, проваливший планы с обеспечением катерами российских подразделений", – уточнили в ЦНС.

6 мая сообщалось, что в Старобельске российские оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались получать паспорт РФ.

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Наталія Медведєва

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