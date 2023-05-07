На левобережье Херсонской области у россиян дефицит катеров, отбирают у местных – ЦНС
Российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области испытывают дефицит в катерах и отбирают плавсредства у местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как отмечается, россияне продолжают меры по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях.
"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера", – говорится в сообщении.
По данным ЦНС, таким образом россияне пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях вооруженных сил РФ.
Сообщается, что сейчас на временно оккупированных территориях юга Украины россияне имеют проблемы с логистикой.
"За направление отвечает заместитель министра обороны России Юнусбек Евкуров, проваливший планы с обеспечением катерами российских подразделений", – уточнили в ЦНС.
- 6 мая сообщалось, что в Старобельске российские оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались получать паспорт РФ.
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