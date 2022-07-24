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На Луганском направлении ракетные удары, оккупанты безуспешно пытаются наступать – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 08:57
На Луганском направлении ракетные удары, оккупанты безуспешно пытаются наступать – Гайдай - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)

На Луганском направлении оккупанты в течение 23 июля нанесли четыре ракетных удара и  один авиационный, сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Гайдай пишет, что российские войска пытались наступать в районе Верхнекаменского, однако ВСУ заставили их с потерями отступить.

Он также отмечает, что по другим населенным пунктам на этом направлении россияне вели неприцельные артиллерийские и минометные обстрелы.

Сергей Бережной
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луганская область Сергей Гайдай
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