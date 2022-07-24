На Луганском направлении ракетные удары, оккупанты безуспешно пытаются наступать – Гайдай
24.07.2022, 08:57
Иллюстративное изображение (Фото - Генштаб ВСУ)
На Луганском направлении оккупанты в течение 23 июля нанесли четыре ракетных удара и один авиационный, сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Гайдай пишет, что российские войска пытались наступать в районе Верхнекаменского, однако ВСУ заставили их с потерями отступить.
Он также отмечает, что по другим населенным пунктам на этом направлении россияне вели неприцельные артиллерийские и минометные обстрелы.
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне предпринимали штурм для захвата Углегорской ТЭС, но украинские военные отбросили оккупантов.
- 23 июля ВСУ вблизи Лисичанска ликвидировали отряд сахалинского ОМОНа, по меньшей мере 12 россиян уничтожено.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии