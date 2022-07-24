На Луганском направлении ракетные удары, оккупанты безуспешно пытаются наступать – Гайдай

На Луганском направлении оккупанты в течение 23 июля нанесли четыре ракетных удара и один авиационный, сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Гайдай пишет, что российские войска пытались наступать в районе Верхнекаменского, однако ВСУ заставили их с потерями отступить.

Он также отмечает, что по другим населенным пунктам на этом направлении россияне вели неприцельные артиллерийские и минометные обстрелы.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне предпринимали штурм для захвата Углегорской ТЭС, но украинские военные отбросили оккупантов.

23 июля ВСУ вблизи Лисичанска ликвидировали отряд сахалинского ОМОНа, по меньшей мере 12 россиян уничтожено.

Сергей Бережной

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