"На одного нашего бойца – 10-15 россиян". Мариуполь сейчас на 50% под оккупантами – мэр

На сегодняшний день Мариуполь на 50% контролируется украинскими защитниками, на 50% – российскими оккупантами. При этом на одного украинского военнослужащего приходится 10-15 россиян. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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"По нашим оценкам, Мариуполь сегодня разделен на две части – 50% сегодня под контролем "днровцев" и российских войск и 50% наши ребята сегодня держат. Но нужно понимать, что военных, которые наступают на наш город, очень много. Они количественно в разы превосходят тех ребят, которые сегодня защищают украинский Мариуполь. На одного нашего бойца приходится 10 или 15 военных агрессора", – отметил мэр Мариуполя.

Он также подчеркнул, что оккупанты метр за метром и с моря, и с воздуха уничтожают всю инфраструктуру города, "выжигают его дотла и оставляют только пепел".

"И так примерно по 15 метров в сутки. Атакуют самолетами, кораблями. Нашим ребятам очень тяжело держаться, но они держатся", – сказал Бойченко.

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Он отметил, что власти находятся на постоянной связи с украинскими военными, которые держат город, а президент делает "все возможное и невозможное", чтобы они держались.

"Есть такое стойкое ощущение, что двое суток назад наши ребята получили дополнительные ресурсы, чтобы и дальше держать город", – добавил мэр.

Вчера мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.

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Оксана Житнюк

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