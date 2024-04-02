На оккупированное Рубежное с российского истребителя упала авиабомба – глава Луганской ОВА

8 января во временно оккупированном городе с российского самолета уже падала авиабомба в район жилой застройки

Луганская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

2 апреля на оккупированное Рубежное Луганской области упала авиабомба с российского истребителя – попала вблизи вокзала. Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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"Вторая часть действа с "внештатным схождением авиационной бомбы". Упала она с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала. О количестве жертв не сообщается, уцелевших эвакуировали и держат вместе", – сообщил он.

По данным Лысогора – это второй раз в этом году Рубежное подвергается такому авиаудару. 8 января во временно оккупированном городе с российского самолета упала авиабомба в район жилой застройки – тогда террористы ЛНР назвали это "внештатным сходом боеприпаса".

"В прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей – работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", – напомнил Лысогор.

30 марта российские террористы начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории Луганской области – она продлится в течение апреля-июля.

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