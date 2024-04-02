На окуповане Рубіжне з російського винищувача впала авіабомба — очільник Луганської ОВА

8 січня у тимчасово окупованому місті з російського літака вже падала авіабомба в район жилої забудови

Луганщина. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

2 квітня на окуповане Рубіжне Луганської області впала авіабомба з російського винищувача – поцілила поблизу вокзалу. Про це розказав начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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"Друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом", — повідомив він.

За даними Лисогора – це вдруге цього року Рубіжне зазнає такого авіаудару. 8 січня у тимчасово окупованому місті з російського літака впала авіабомба в район жилої забудови – тоді терористи ЛНР назвали це "позаштатним сходом боєприпасу".

"Минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей — працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", — нагадав Лисогор.

30 березня російські терористи розпочали так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території Луганської області – вона триватиме протягом квітня-липня.

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