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На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, это геноцид – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 17:30
На оккупированном Донбассе мобилизовали почти всех мужчин, это геноцид – ГУР - Фото
Мобилизованные в российскую армию (Фото: ГУР МО)

На оккупированных территория Луганской и Донецкой областей российские захватчики мобилизовали в свою армию почти всех мужчин. Их отправляют воевать без подготовки – это геноцид. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

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"Мы уже видим, что в оккупированных Луганской и Донецкой областях почти все мужское население мобилизовано. Мы предполагаем, что они объявят мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях, как только они их "аннексируют", – сказал Скибицкий. 

Он подчеркнул, что оккупанты отправляют незаконно мобилизованных украинцев воевать без какой-либо подготовки.

"Значит, погибнут еще тысячи украинцев, граждан Украины. Это прямой геноцид – у этих людей нет ни подготовки, ни снаряжения; их просто посылают умирать", – сказал представитель ГУР.

  • 29 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты объявили первую волну мобилизации в городе. Под нее подпадут люди, временно перемещенные с Донбасса.

Читайте также: Мобилизованных крымчан отправляют воевать под Херсон, это двойное преступление – КрымSOS

Наталія Медведєва
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Донецкая область война луганская область запорожская область геноцид гур мобилизация Херсонская область Вадим Скибицкий
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