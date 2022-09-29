Оккупанты объявили первую волну мобилизации в Мариуполе: кого заберут первыми
Оккупанты в Мариуполе объявили первую волну мобилизации. Под нее подпадут временно перемещенные лица. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки. Такая месть тем из "Донбасса", кто с 2014 года выбрал жизнь в свободной Украине", – написал он.
Также, по его информации, оккупанты обязали всех педагогов, медиков и бюджетников в период с 1 октября по 1 января получить российские паспорта. "При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии", – отметил Андрющенко.
Кроме того, с 1 октября оккупанты будут обходить многоэтажки и частные дома. Все закрытое жилье будет открыто и отведено для расселения мариупольцев. Исключение будет сделано только для находящихся на территории РФ жителей города, сообщил советник мэра города.
- Вчера, 28 сентября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины.
- Служба безопасности установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – Азовсталь.
Комментарии