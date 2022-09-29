Оккупанты объявили первую волну мобилизации в Мариуполе: кого заберут первыми

Оккупанты в Мариуполе объявили первую волну мобилизации. Под нее подпадут временно перемещенные лица. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки. Такая месть тем из "Донбасса", кто с 2014 года выбрал жизнь в свободной Украине", – написал он.

Также, по его информации, оккупанты обязали всех педагогов, медиков и бюджетников в период с 1 октября по 1 января получить российские паспорта. "При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии", – отметил Андрющенко.

Кроме того, с 1 октября оккупанты будут обходить многоэтажки и частные дома. Все закрытое жилье будет открыто и отведено для расселения мариупольцев. Исключение будет сделано только для находящихся на территории РФ жителей города, сообщил советник мэра города.

Вчера, 28 сентября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины.

Служба безопасности установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – Азовсталь.

Вадим Ребрина

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