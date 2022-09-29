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Оккупанты объявили первую волну мобилизации в Мариуполе: кого заберут первыми

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 13:08
Оккупанты объявили первую волну мобилизации в Мариуполе: кого заберут первыми - Фото
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Оккупанты в Мариуполе объявили первую волну мобилизации. Под нее подпадут временно перемещенные лица. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки. Такая месть тем из "Донбасса", кто с 2014 года выбрал жизнь в свободной Украине", – написал он.

Также, по его информации, оккупанты обязали всех педагогов, медиков и бюджетников в период с 1 октября по 1 января получить российские паспорта. "При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе без возможности покинуть территорию россии", – отметил Андрющенко.

Кроме того, с 1 октября оккупанты будут обходить многоэтажки и частные дома. Все закрытое жилье будет открыто и отведено для расселения мариупольцев. Исключение будет сделано только для находящихся на территории РФ жителей города, сообщил советник мэра города.

  • Вчера, 28 сентября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины.
  • Служба безопасности установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – Азовсталь.

Вадим Ребрина
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мобилизация мариуполь
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