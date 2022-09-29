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Мобилизованных крымчан отправляют воевать под Херсон, это двойное преступление – КрымSOS

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 15:36
Мобилизованных крымчан отправляют воевать под Херсон, это двойное преступление – КрымSOS - Фото
Оккупанты (Фото: КрымSOS)

Оккупанты отправляют мобилизованных жителей Крыма для участия в боевых действиях на Херсонском направлении. Об этом сообщил председатель правления общественной организации КрымSOS Алексей Тильненко.

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"Как стало известно КрымSOS, мобилизованных жителей оккупированного Крыма отправляют для участия в боевых действиях на Херсонском направлении без прохождения военной подготовки", – сказал Тильненко.

Только за первый день российской мобилизации в Крыму повестки получили по меньшей мере 5000 человек, большинство из них – крымские татары.

"Мужчин вывозят из Севастополя, где те провели всего два дня после получения повесток. За это время, по нашим данным, оккупанты не проводили инструктажей", – добавил Тильненко.

КрымSOS напоминает, что призыв жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии запрещен ст. 51 IV Женевской конвенции и является военным преступлением. Отдельным военным преступлением является принуждение граждан Украины к участию в боевых действиях против собственного государства.

Наталія Медведєва
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Крым мобилизация война
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