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Мобилизация в Крыму. Некоторых насильно везли в военкомат, полуостров "опустошен" – Ташева

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 14:58
Мобилизация в Крыму. Некоторых насильно везли в военкомат, полуостров
Тамила Ташева (Фото - скриншот из видео)

Во временно оккупированном Крыму повестки начали раздавать уже в первый день мобилизации и большинство из них вручали крымским татарам. Сейчас полуостров "опустошен" в плане мужчин, люди массово выезжают. Об этом в эфире телемарафона рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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По ее словам, уже в день объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации, 21 сентября, на территории полуострова начали массово раздавать повестки.

"Кого-то насильно сажали в автобусы и везли в военкоматы. Такую политику по отношению к нашим украинским гражданам мы наблюдали в течение всех этих дней, пока Сергей Аксенов не сказал, что якобы они выполнили план по мобилизации, и в воскресенье они уже якобы его завершили", – сказала Ташева.

Она подчеркнула, что большинство повесток, которые раздавались украинцам в Крыму, были вручены крымским татарам – особенно в местах компактного проживания крымскотатарского народа в разных населенных пунктах. По ее словам, оккупанты раздавали повестки в том числе и на местных рынках, где торгуют крымские татары.

Ташева отметила, что сейчас Крым "опустошен", с полуострова активно выезжают мужчины, и на выезд с полуострова стоят большие очереди.

"Проводят выборочные обыски машин, какие-то интервью проводят, но все же люди пока выезжают", – сказала Ташева.

Она подчеркнула, что многие уезжают из Крыма в РФ, чтобы потом ехать в другие страны, но не у всех есть необходимые документы украинского образца – к примеру, если родился ребенок, и оформить документы в Херсонской области уже было невозможно из-за военных действий. Из-за этого люди едут в страны, в которые можно попасть по российским документам.

По ее словам, сейчас совместно с Министерством иностранных дел проводятся консультации со странами-партнерами о том, как организовать выезд для украинцев по неполному пакету украинских документов.

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Оксана Житнюк
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