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Мобилизованных россиян сходу бросают на войну против Украины – без подготовки: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 12:52
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По крайней мере часть мобилизованных на войну против Украины россиян бросят воевать без какой-либо подготовки или времени на то, чтобы вспомнить навыки военной службы. Об этом один из призванных россиян рассказывает в ролике, который появился в группе ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть), где люди делятся информацией о мобилизации в Подмосковье.

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По словам мужчины, одетого в армейский камуфляж РФ, он мобилизован в состав 1-го танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (пгт Калининец, Московская область).

"Нам официально сказали то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Командир полка подтвердил эту информацию", – говорит в ролике россиянин.

По его словам, 29 сентября их якобы отправят на усиление оккупационного контингента в захваченном Россией Херсоне.

"Думайте сами, решайте сами, что делать... с этим в дальнейшем", – добавил он. Голос за кадром, вероятно, от сослуживца, говорит: "Никакой переподготовки. Ни стрельб, ни теоретической подготовки, ни х*я".

Читайте также: Мобилизация в России. Кремль пытается "успокоить" россиян, но это вряд ли поможет — ISW

Как у мобилизованных россиян (по крайней мере у тех, что в ролике) проводят инструктаж по тактической медицине:

Євген Пилипенко
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