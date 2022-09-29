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Россия отправила на войну мобилизованных из Крыма и готовит к боям заключенных – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 08:20
Россия отправила на войну мобилизованных из Крыма и готовит к боям заключенных – Генштаб - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России отправила на войну 2000 незаконно мобилизованных во временно оккупированном Крыму, а также готовит к боям заключенных. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Российское командование пытается восполнить потери. В учебный центр в Ростовской области прибыли около 400 заключенных, их будут готовить до 30 сентября. Также РФ продолжает направлять в районы боевых действий только что мобилизованных.

27 сентября из оккупированного Севастополя отправили в Херсонскую область около 2000 незаконно мобилизованных. Также военкомы в Крыму получили распоряжение в первую очередь мобилизовать крымских татар и направлять их в наиболее интенсивные районы боевых действий, только в Сакском районе за 26 сентября мобилизовали 21 крымского татарина.

Мобилизованные имеют низкую квалификацию, отмечают в Генштабе. Например, в Лиман отправились семь танков, но два выбыли из-за ДТП.

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Украинские военные же продолжают бить оккупантов. За сутки авиация нанесла 16 ударов, а ракетные и артиллерийские войска поразили два командных пункта, семь районов скопления сил и техники, станцию-ретрнаслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один с горючим. Также 27 сентября в Токмаке Запорожской области уничтожили три зенитных ракетных комплекса РФ С-300.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районах Зайцевого, Майорска, Зализного, Бахмутского, Отрадовки, Николаевки Второй, Озеряновки, Первомайского, Победы, Новомихайловки, Павловки и Безыменного.

Армия РФ за сутки нанесла три ракетных и восемь авиационны ударов, 82 раза обстреливала из РСЗО. Пострадали более 28 населенных пунктов.

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Марко Сировой
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