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На освобожденных территориях каждый день фиксируют военные преступления россиян – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 07:27
На освобожденных территориях каждый день фиксируют военные преступления россиян – Генштаб - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Украинские военные отбили атаки россиян на Донбассе и юге, били по врагу авиацией, артиллерией и ракетами. На освобожденных территориях фиксируют военные преступления отступивших россиян, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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Украинские военные успешно отбили атаки россиян в районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безыменного, Новогригорьевки. За сутки авиация ВСУ нанесла девять ударов – по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники РФ, также уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункты управления, районы сосредоточения армии РФ. В зону поражения попали комплекс РЭБ, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

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На временно занятых территориях и уже освобожденных ежедневно фиксируют до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. В освобожденных городах и селах – высока минная опасность, более 70 000 кв. км в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Армия РФ сосредотачивает усилия на полном захвате Донецкой области, удержании оккупированных территорий и срыве украинского наступления. Враг продолжает терроризировать мирное население, ударил по ряду населенных пунктов, в частности, по Харькову и Лозовой. За сутки оккупанты совершили два ракетных, 25 авиационных ударов и 11 раз обстреливали из РСЗО военные и гражданские объекты в Украине.  

У россиян из-за потерь значительно снизилось морально-психологическое состояние в подразделениях, созданных на оккупированных территориях. По данным ГШ, во 2-й мотострелковой бригаде 2-го армейского корпуса командование бригады выдало распоряжение не выплачивать деньги военным, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Выплаты возобновляют после предоставления оправдательных документов и по личному разрешению командира.

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Марко Сировой
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ВСУ война военные преступления наступление армия рф генштаб войска россии
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