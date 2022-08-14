На пляже в Затоке люди подорвались на мине: двое мужчин погибли, один ранен
14.08.2022, 20:12
Фото: EPA
Группа мужчин подорвалась на мине во время отдыха на пляже в Затоке (Одесская область). По сообщению Оперативного командования "Юг" и спикера штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, двое из них погибли, один получил ранения.
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Взрыв произошел в воде у пляжа.
"По предварительным данным группа мужчин, игнорируя объявленные ограничения на посещение побережья и купание в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей. Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения", — говорится в сообщении ОК "Юг".
- В Одесской области в этом году решили не открывать пляжи во время летнего сезона из-за опасений, что Россия может наносить удары по скоплениям людей.
- Государственный департамент США намерен выделить $89 млн на разминирование Украины. Американцы говорят, что из-за войны Украина столкнулась с "одной из самых серьезных проблем - с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами за последние десятилетия".
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