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В Полтавской области арестовали имущество генерала РФ более чем на 1 млрд грн – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 14:50
В Полтавской области арестовали имущество генерала РФ более чем на 1 млрд грн – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина — начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

По данным следствия, Капашин родом из Полтавской области.

Фото: СБУ

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3000 квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории региона.

Фото: СБУ

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 000 квадратных метров.

Фото: СБУ

Общая стоимость изъятых у него активов – более миллиарда гривен.

Фото: СБУ

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора, утверждают следователи.

Фото: СБУ

Таким образом, добавляют правоохранители, генерал использовал своих родственников для легализации средств, полученных от коррупционных схем в Москве.

Фото: СБУ

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе.

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Милана Головань
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