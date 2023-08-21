В Полтавской области арестовали имущество генерала РФ более чем на 1 млрд грн – фото

Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина — начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

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По данным следствия, Капашин родом из Полтавской области.

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3000 квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории региона.

Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 000 квадратных метров.

Общая стоимость изъятых у него активов – более миллиарда гривен.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения РФ уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора, утверждают следователи.

Таким образом, добавляют правоохранители, генерал использовал своих родственников для легализации средств, полученных от коррупционных схем в Москве.

Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе.

В 2022 году в Европе впервые пустили с молотка арестованную суперяхту российского олигарха. Ею стало судно Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского, которое было продано на аукционе за $37,5 млн.

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