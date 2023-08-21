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На Полтавщині арештували майно російського генерала на понад 1 млрд грн – фото

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 14:50
На Полтавщині арештували майно російського генерала на понад 1 млрд грн – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

За даними слідства, Капашин родом з Полтавщини.

Фото: СБУ

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3000 квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території регіону.

Фото: СБУ

Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 000 квадратних метрів.

Фото: СБУ

Загальна вартість вилучених у нього активів — понад мільярд гривень.

Фото: СБУ

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію й отримали громадянство країни-агресора, стверджують слідчі.

Фото: СБУ

Таким чином, додають правоохоронці, генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які отримав від корупційних схем у Москві.

Фото: СБУ

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі.

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Мілана Головань
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