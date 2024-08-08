На пятницу отключения света не прогнозируются, в четверг введены только для бизнеса

До 8 августа ограничения не применялись десять дней

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В пятницу, 9 августа, не прогнозируется применение ограничений электроснабжения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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На пятницу не прогнозируются ограничения электричества для потребителей. Но если ситуация изменится, об этом обещают сообщить дополнительно.

Также в Укрэнерго призвали бережно потреблять электроэнергию на протяжении всех суток. Ранее компания призвала пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00, поскольку это лучшее время для работы солнечных станций.

Отмена графиков отключений началась 30 июля – и ограничения не применялись десять дней.

Но в четверг, 8 августа, Укрэнерго сообщило о введении отключений для бизнеса – они продлятся с 17:00 до 22:00.

Компания объяснила это дефицитом мощности в системе, вызванной атаками оккупантов, а также высоким уровнем потребления электричества из-за повышения температуры воздуха – до +30 градусов на юге и востоке.

Во время отмены отключений глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил: несмотря на улучшение, расслабляться не стоит – российские атаки или аномальные погодные явления могут существенно изменить ситуацию.

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