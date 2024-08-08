На п'ятницю відключення світла не прогнозуються, у четвер введені лише для бізнесу

До 8 серпня обмеження не застосовувалися десять днів

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У п'ятницю, 9 серпня, не прогнозується застосування обмежень електропостачання, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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На п'ятницю не прогнозуються обмеження електрики для споживачів. Але якщо ситуація зміниться, про це обіцяють повідомити додатково.

Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію впродовж всієї доби. Раніше компанія закликала користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00, оскільки це найкращий час для роботи сонячних станцій.

Скасування графіків відключень почалося 30 липня – й обмеження не застосовувалися десять днів.

Але у четвер, 8 серпня, Укренерго повідомило про введення відключень для бізнесу - вони триватимуть з 17:00 до 22:00.

Компанія пояснила це дефіцитом потужності в системі, який спричинений атаками окупантів, а також високим рівнем споживання електрики через підвищення температури повітря – до +30 градусів на півдні та сході.

Під час скасування відключень голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив: попри покращення, розслаблятися не варто – російські атаки або аномальні погодні явища можуть суттєво змінити ситуацію.

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