В Укренерго попросили перенести споживання електрики на денні години – з 11:00 до 15:00

Кудрицький попросив людей звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо вранці та ввечері – ця звичка знадобиться "всім нам" восени та взимку

Ілюстративне фото: Depositphotos

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попросив українців зараз, за можливості, переносити енергоспоживання на денні години, з 11:00 до 15:00, оскільки це найкращий час для роботи сонячних станцій. Про це чиновник національної енергетичної компанії написав у Facebook.

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"До всіх одне прохання: якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11:00 до 15:00. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій", – написав він.

Кудрицький попросив людей звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо вранці та ввечері. Чиновник зазначив, що ця звичка знадобиться "всім нам" восени та взимку.

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Чиновник повідомив, що на вівторок Укренерго не прогнозує планових відключень світла, оскільки спекотна погода "відступила" на 10 градусів вниз, а минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генерувальні потужності. За його словами, споживачі "отримали перепочинок на певний час".

Водночас енергетики продовжують працювати: тривають ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах, зводиться додатковий захист та йде підготовка енергосистеми до зими, зазначив Кудрицький.

Раніше Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне поліпшуватися наприкінці липня, а у вересні-жовтні є шанси обійтися без відключень.

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