Одну чергу відключень світла скасували у 10 областях – завдяки сонячним електростанціям
Завдяки активізації роботи сонячних електростанцій було скасовано одну чергу відключень до 14:00 у низці областей. Далі будуть три черги відключень до кінця доби, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Було скасовано одну чергу відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
Це сталося завдяки активізації роботи сонячних електростанцій, зауважило Укренерго.
Відповідно, до 14:00 у цих областях триватиме одна черга відключень електрики.
Після цього і до кінця доби анонсовано три черги вимкнень світла.
Читайте також: Українці можуть збільшити потужність СЕС на 1 ГВт – Держенергонагляд
Черга – група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг.
Укренерго заявляло: умовно, одна черга – це 4 години відключень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- 18 липня голова правління Укренерго заявив, що через декілька тижнів очікується покращення ситуації в енергосистемі, якщо не буде успішних для РФ обстрілів та схлине спека.
Читайте також: Укренерго обіцяє викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує генерацію