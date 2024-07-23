Одну чергу відключень світла скасували у 10 областях – завдяки сонячним електростанціям

До 14:00 одна черга вимкнень електрики, після – три

Ілюстративне фото: Depositphotos

Завдяки активізації роботи сонячних електростанцій було скасовано одну чергу відключень до 14:00 у низці областей. Далі будуть три черги відключень до кінця доби, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Було скасовано одну чергу відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Це сталося завдяки активізації роботи сонячних електростанцій, зауважило Укренерго.

Відповідно, до 14:00 у цих областях триватиме одна черга відключень електрики.

Після цього і до кінця доби анонсовано три черги вимкнень світла.

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Черга – група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг.

Укренерго заявляло: умовно, одна черга – це 4 години відключень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

18 липня голова правління Укренерго заявив, що через декілька тижнів очікується покращення ситуації в енергосистемі, якщо не буде успішних для РФ обстрілів та схлине спека.

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