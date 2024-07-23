Одну очередь отключений света отменили в 10 областях – благодаря солнечным электростанциям
Благодаря активизации работы солнечных электростанций была отменена одна очередь отключений до 14:00 в ряде областей. Дальше будут три очереди отключений до конца суток, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Была отменена одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Это произошло благодаря активизации работы солнечных электростанций, отметило Укрэнерго.
Соответственно, до 14:00 в этих областях продлится одна очередь отключений электричества.
После этого и до конца суток анонсированы три очереди отключения света.
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Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.
Укрэнерго заявляло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- 18 июля глава правления Укрэнерго заявил, что через несколько недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, если не будет успешных для РФ обстрелов и спадет жара.
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