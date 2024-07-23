Одну очередь отключений света отменили в 10 областях – благодаря солнечным электростанциям

До 14:00 одна очередь отключений электричества, после – три

Иллюстративное фото: Depositphotos

Благодаря активизации работы солнечных электростанций была отменена одна очередь отключений до 14:00 в ряде областей. Дальше будут три очереди отключений до конца суток, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Была отменена одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Это произошло благодаря активизации работы солнечных электростанций, отметило Укрэнерго.

Соответственно, до 14:00 в этих областях продлится одна очередь отключений электричества.

После этого и до конца суток анонсированы три очереди отключения света.

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Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.

Укрэнерго заявляло: условно, одна очередь – это 4 часа отключений в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

18 июля глава правления Укрэнерго заявил, что через несколько недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, если не будет успешных для РФ обстрелов и спадет жара.

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