Укрэнерго обещает выкупать электричество у частного бизнеса, который построит генерацию

"Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед", – Кудрицкий обещает, что бизнес сможет кредитоваться под это

Иллюстративное фото: Depositphotos

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" планирует выкупать электроэнергию у частного бизнеса, который построит децентрализованную генерацию. Речь идет о долгосрочных контрактах – их будут заключать после аукциона, заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью Суспільному.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В частности, к такой генерации относятся и газовые электростанции, заявил он.

"Мы как Укрэнерго будем на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед", – сообщил чиновник.

Кудрицкий отметил: Укрэнерго будет обязываться по определенной на аукционе цене выкупать у частных компаний услугу сбалансирования.

Он рассказал, что с этим контрактом можно будет прийти в банк и получить под него кредитование – таким образом бизнес сможет на пять лет вперед "просчитать свои финансовые и инвестиционные модели".

Также чиновник сообщил, что через несколько недель Укрэнерго анонсирует первый такой аукцион для инвесторов, которые готовы строить новую децентрализованную генерацию на территории Украины, – и по результатам будут заключены соответствующие пятилетние контракты.

"Очень надеюсь, что объем участников на этом аукционе составит величину, которая будет близка к тому самому 1 гигаватту о котором много говорят", – подытожил Кудрицкий.

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

Президент Зеленский заявил, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

В июне ДТЭК заявили, что зимой при худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов. В июле в Укрэнерго заявили: ситуация в энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а в сентябре-октябре есть шансы обойтись без отключений.

Читайте также: Под Киевом в Ирпене ввели графики ограничения водоснабжения: снижают давление подачи