Под Киевом в Ирпене ввели графики ограничения водоснабжения: снижают давление подачи

На верхних этажах может полностью отсутствовать вода. Мэр говорит, что проблема в заживлении всех скважин

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Из-за отключения электричества и избыточного полива в Ирпене под Киевом вводятся временные графики ограничения водоснабжения – будет снижаться давление, с которым подается вода, и ее может не быть на верхних этажах. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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"Из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения. Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения", – написал он.

На 12 июля анонсирован следующий график:

→ с 17:00 до 22:00 у воды будет достаточное давление;

→ с 22:00 вода будет подаваться с заниженным давлением, и на верхних этажах она может полностью отсутствовать, – это делается, чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

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Маркушин пояснил: у критической инфраструктуры канала, отвечающей за подачу воды в водопровод города, есть мощные генераторы, и она работает бесперебойно, однако "практически неподъемной" для ресурсов Ирпеня является обеспечение генераторами всех 60 скважин и контроль за их работой.

"Проблема в эти жаркие дни насущна во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень. Проблема комплексная. Ее нельзя решить советами диванных "экспертов", знающих, как правильно прикладывать подорожник на перелом", – написал городской голова.

По его словам, коммунальщики города работают всю неделю в экстренном режиме – переподключают питание, объединяют подачу света в несколько скважин одновременно, однако для полного возврата давления нужна работа всех скважин одновременно и дополнительные финансы на топливо для генераторов.

Политик анонсировал, что выделение средств на топливо запланировано уже на следующую сессию горсовета.

Также Маркушин заявил, что власти города находятся на связи с энергохолдингом ДТЭК и Ассоциацией водоканалов Украины – и Ирпеню нужно постоянное решение на данный момент и зимний период, который "станет для всех колоссальным испытанием".

Россия весной уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая 2024 года в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

В июне ДТЭК заявили, что зимой при худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов. В июле в Укрэнерго заявили: ситуация в энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а в сентябре-октябре есть шансы обойтись без отключений.

12 июля ограничения электричества действуют на протяжении всех суток, а с 14:00 до 24:00 запущены в действие одновременно четыре очереди графиков почасовых отключений, в другие часы – три очереди.

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