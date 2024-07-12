Під Києвом в Ірпені ввели графіки обмеження водопостачання: знижують тиск подання

На верхніх поверхах може бути повністю відсутня вода. Мер каже, що проблема у заживленні всіх свердловин

Ілюстративне фото: Depositphotos

Через відключення електрики та надмірний полив в Ірпені під Києвом вводяться тимчасові графіки обмеження водопостачання – знижуватиметься тиск, з яким подається вода, і її може не бути на верхніх поверхах. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

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"Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив маємо критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Щоб стабілізувати ситуацію вводимо тимчасові графіки обмеження водопостачання", – написав він.

На 12 липня анонсовано такий графік:

→ з 17:00 до 22:00 вода матиме достатній тиск;

→ з 22:00 вода буде подаватися із заниженим тиском, і на верхніх поверхах вона може бути повністю відсутня, – це робиться, щоб встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

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Маркушин пояснив: критична інфраструктура каналу, котра відповідає за подання води у водопровід міста, має потужні генератори та працює безперебійно, проте "практично непідйомною" для ресурсів Ірпеня є забезпечення генераторами усіх 60 свердловин та контроль за їх роботою.

"Проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. Проблема комплексна. Її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом", – написав міський голова.

За його словами, комунальники міста працюють весь тиждень в екстреному режимі – перепідключають живлення, об’єднують подання світла до кількох свердловин одночасно, проте для повного повернення тиску потрібна робота всіх свердловин одночасно та додаткові фінанси на пальне для генераторів.

Політик анонсував, що виділення коштів на пальне запланували вже на наступну сесію міськради.

Також Маркушин заявив, що влада міста перебуває на зв'язку з енергохолдингом ДТЕК та Асоціацією водоканалів України – й Ірпеню потрібне стале рішення на зараз та зимовий період, котрий "стане для всіх колосальним випробуванням".

Росія за весну знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

У червні ДТЕК заявили, що взимку за найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин. У липні в Укренерго заявили: ситуація в енергосистемі поступово почне поліпшуватися наприкінці липня, а у вересні-жовтні є шанси обійтися без відключень.

12 липня обмеження електрики діють впродовж усієї доби, а з 14:00 до 24:00 пущені в дію одночасно чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

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