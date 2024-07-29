В Укрэнерго попросили перенести потребление электрики на дневные часы – с 11:00 до 15:00

Кудрицкий попросил людей привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером – эта привычка понадобится "всем нам" осенью и зимой

Иллюстративное фото: Depositphotos

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий попросил украинцев сейчас, по возможности, переносить энергопотребление на дневные часы, с 11:00 до 15:00, потому что это самое лучшее время для работы солнечных станций. Об этом чиновник национальной энергетической компании написал в Facebook.

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"Ко всем одна просьба: если есть возможность, переносите энергопотребление на дневные часы, с 11:00 до 15:00. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций", – написал он.

Кудрицкий попросил людей привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Чиновник отметил, что эта привычка понадобится "всем нам" осенью и зимой.

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Чиновник сообщил, что на вторник Укрэнерго не прогнозирует плановые отключения света, поскольку жаркая погода "отступила" на 10 градусов вниз, а на прошлой неделе из планового ремонта вышли дополнительные генерирующие мощности. По его словам, потребители "получили передышку на время".

В то же время энергетики работают: продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, возводится дополнительная защита и идет подготовка энергосистемы к зиме, отметил Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявил, что ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а в сентябре-октябре есть шансы обойтись без отключений.

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