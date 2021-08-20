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На референдуме о независимости Украины "за" проголосовали бы 90% – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 14:42
На референдуме о независимости Украины
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Если бы референдум о независимости Украины состоялся в июне 2021 года, "за" проголосовали бы почти 90% его участников. Об этом говорится в пресс-релизе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Среди тех, кто пришел бы на референдум о независимости Украины и определился с ответом (78,3%), "за" проголосовали бы 89,8% опрошенных, "против" – 10,2%.

Среди всех опрошенных акт о независимости поддержали бы 70,3%, проголосовали бы против 8%, 21,6% не определились или не стали бы голосовать.

За год доля, тех, кто поддержал бы акт о независимости, выросла на 4% среди всех и на 6% среди определившихся.

Больше всего поддерживающих акт о независимости среди людей возрастом 30-39 лет (77%), меньше всего – среди людей старше 70 лет (63,3%).

В западных областях акт о независимость поддерживают 85,8% (против 2,2%), в центральных – 73,6% (против 5,1%), в южных 59,2% (против 13,9%), в восточных 53% (против 15,8%).

Опрос проведен с 8 по 9 июня 2021 года методом телефонного интервью, опрошено 2007 человек возрастом от 18 лет и старше в 108 населенных пунктах по всей Украине кроме оккупированных территорий. Погрешность не более 2,4%. Опрос проведен в рамках собственного исследования КМИС, сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто.

  • Судя по опросу Центра Разумкова весной 2021-го, большая часть украинцев поддержала признание УПА борцами за независимость.
  • Вчера, 19 августа, Группа Рейтинг опубликовала опрос, по которому 80% опрошенных поддержали бы независимость.

Денис Юдин
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независимость опрос кмис
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