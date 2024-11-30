В Ровенской области аварийная ситуация в энергосистеме – обесточены частично город и район

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В Ровенской области произошла аварийная ситуация в энергосистеме, что вызвало обесточивание, сообщило облэнерго.

Авария произошла из-за перегрузки электросетей – по состоянию на 17:00 большая часть областного центра и Ровенского района были обесточены, сообщили специалисты.

Облэнерго работает над восстановлением электроснабжения – потребителей, у кого есть свет, а также тех, у кого позже он появится, просят не перегружать электросети, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В воскресенье, 1 декабря, ограничения света запланированы в течение девяти часов.

Для бытовых потребителей анонсирована одна очередь отключений с 13:00 до 22:00, для промышленности и бизнеса ограничения будут с 08:00 до 13:00.