На Рівненщині аварійна ситуація в енергосистемі – знеструмлено більшу частину міста та району

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На Рівненщині сталася аварійна ситуація в енергосистемі, що спричинила знеструмлення, повідомило обленерго.

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Аварія сталася через перенавантаження електромереж – станом на 17:00 більша частина обласного центру та Рівненського району були знеструмлені, повідомили фахівці.

Обленерго працює над відновленням електропостачання – споживачів, у кого є світло, а також тих, у кого воно згодом з'явиться, просять не перевантажувати електромережі, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.

У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин.

Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00, для промисловості та бізнесу обмеження будуть з 08:00 до 13:00.