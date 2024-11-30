На Рівненщині аварійна ситуація в енергосистемі – знеструмлено більшу частину міста та району
На Рівненщині сталася аварійна ситуація в енергосистемі, що спричинила знеструмлення, повідомило обленерго.
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Аварія сталася через перенавантаження електромереж – станом на 17:00 більша частина обласного центру та Рівненського району були знеструмлені, повідомили фахівці.
Обленерго працює над відновленням електропостачання – споживачів, у кого є світло, а також тих, у кого воно згодом з'явиться, просять не перевантажувати електромережі, не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів.
- У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин.
- Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00, для промисловості та бізнесу обмеження будуть з 08:00 до 13:00.