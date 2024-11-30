У неділю, 1 грудня, обмеження електрики діятимуть дев'ять годин – графік Укренерго
Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 13:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, зауважило Укренерго.

У компанії додали, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

Укренерго закликало споживачів ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з’являється за графіком.

Читайте також
30 листопада обмеження електроенергії будуть 14 годин – графік Укренерго
ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Читайте також
Чому графіки вимкнення світла часто змінюються: в які години світло гарантовано буде
війнаукренергоблекаутсвітлоелектрика