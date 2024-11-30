У неділю, 1 грудня, обмеження електрики діятимуть дев'ять годин – графік Укренерго
У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 13:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, зауважило Укренерго.
У компанії додали, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.
Укренерго закликало споживачів ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з’являється за графіком.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- За даними Повітряних сил, 28 листопада росіяни запустили по Україні понад 90 ракет і близько 100 дронів-шахедів. Більшість вдалося збити, але також зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.
- Керівництво Львівської області попередило, що у регіоні можливі жорсткі обмеження електроенергії протягом днів, якщо не тижнів. У день атаки в Києві збільшили обсяги відключень – оголошувалося по дві години зі світлом для споживачів.
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