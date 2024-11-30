У неділю, 1 грудня, обмеження електрики діятимуть дев'ять годин – графік Укренерго

У неділю, 1 грудня, обмеження світла заплановані впродовж дев'яти годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів анонсована одна черга відключень з 13:00 до 22:00.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 13:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, зауважило Укренерго.

У компанії додали, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

Укренерго закликало споживачів ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з’являється за графіком.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.