30 листопада обмеження електроенергії будуть 14 годин – графік Укренерго
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На суботу, 30 листопада, заплановані обмеження електроенергії впродовж 14 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Анонсується такий графік для побутових споживачів:

→ одна черга відключень запланована з 08:00 до 14:00;

→ дві черги – з 14:00 до 20:00;

→ одна черга 20:00 – 22:00.

Для бізнесу обмеження плануються з 08:00 до 23:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів під час російської ракетно-дронової атаки 28 листопада, зауважили в Укренерго.

Водночас компанія додала, що впродовж доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

Також Укренерго закликало людей ощадливо споживати електроенергію, коли світло повертається за графіком.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

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